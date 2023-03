parla il coordinatore regionale di sud chiama nord lo giudice

Ci sarà anche un esponente della lista Sud chiama Nord, legata a Cateno De Luca, nella corsa a sindaco di Siracusa. “Il nostro candidato è Roberto Trigilio – spiega a BlogSicilia il coordinatore regionale di Sud chiama Nord Danilo Lo Giudice – con il quale abbiamo avviato una interlocuzione a partire dalle elezioni regionali. Saremo presenti con due liste, Sud chiama Nord ed un’altra connessa al candidato sindaco”.

Chi è Roberto Trigilio

Avvocato, 56 anni, Roberto Trigilio ha un passato nel Movimento 5 Stelle: si candidò nel 2018 e diventò consigliere comunale ma la sua esperienza, così come quella degli altri consiglieri, si interruppe nel dicembre del 2019 quando l’assemblea fu sciolta per non aver votato il conto consuntivo.

La fine del rapporto politico con il M5S

I rapporti con il M5S si troncarono, poi lo “sbarco” di De Luca a Siracusa, in occasione della campagna elettorale per le regionali ha fatto scattare il colpo di fulmine. Trigilio, nei mesi scorsi, ha partecipato a delle manifestazioni di protesta per rivendicare la gestione pubblica del servizio idrico dopo che l’assemblea dei sindaci dell’Ati ha deliberato di procedere con la società mista, con la partecipazione pubblica e privata.

“Aperti ad altre interlocuzioni”

Secondo il coordinatore regionale di Sud chiama Nord Danilo Lo Giudice potrebbero aprirsi spazi ad altri movimenti. “Non escludiamo il coinvolgimento di altri movimenti che intendono aderire al nostro progetto politico. Siamo certi di voler dare un grosso contributo alla città, la cui gestione amministrativa è sotto gli occhi di tutti”.

Candidato sindaco a Catania

De Luca, deputato regionale e leader del movimento Sud chiama Nord, nei giorni scorsi, ospite di Casa Minutella su Video Regione, ha svelato che il candidato sindaco a Catania è il giovane avvocato catanese, Gabriele Savoca, conosciuto a Messina durante un incontro politico. Sarebbe stato lo stesso Savoca e il gruppo di giovani a lui vicino a contattare Cateno De Luca.