salgono a 78 i positivi

“Spiace comunicare la morte di 2 persone, ospiti delle case di riposo. Un pensiero di vicinanza alle loro famiglie”. Lo afferma il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, dopo la notizia del decesso delle vittime, ospiti delle due case di riposo dove, nelle settimane scorse, sono scoppiati i contagi.

“Sono 78 gli attuali postivi Noto di questi 5 risultano ricoverati, scendono a 38 le persone attualmente in quarantena fiduciaria. Solo il 5 % dei contagiati è ricoverato al Covid del Trigona e ha più di 85 anni, il 95 % sono asintomatici o pauci sintomatici. Il 50 % dei contagiati ha più di 70 e fino a 96 anni. Di questo 50%, il 95 % proviene dalle due Case di Riposo contagiate. Il restante 50 % è ripartito in tutte le fasce di età in maniera uniforme. Sono solo 4 i contagiati nati dopo il 2010. Responsabilità e rispetto delle 3 regole fondamentali: mascherina sempre, sanificazione delle mani spesso e distanziamento sociale anche con parenti e amici più stretti”.

Sempre nel Siracusano, a Palazzolo Acreide salgono a 2 i positivi, come sostenuto dal sindaco Salvatore Gallo, per il quale la situazione non è preoccupante anche se invita la popolazione al rispetto delle norme anti Covid19.

Ma il pensiero è rivolto ad altre possibili restrizioni: il nuovo dpcm dovrebbe vedere la luce fra lunedì e martedì e ci saranno misure più stringenti ma non sarà lockdown. Almeno non ancora. Allo studio c’è lo stop agli spostamenti fra Regioni a meno che non ci siano documentabili motivi di lavoro, salute o urgenza. Le altre misure, invece, dovrebbero essere territoriali e riguarderebbero la chiusura di negozi e altre attività e misure più rigide per le aree metropolitane e le città a maggiore rischio, quelle più colpite dal contagio.

Il sistema dei lockdown locali partirebbe da Milano e Napoli ma c’è chi chiede di blindare intere regioni come la Lombardia che ieri ha contato quasi 9mila nuovi casi o tutte le province che superano il migliaio di casi e si tratta, oltre Milano, anche di Varese e Monza Brianza in Lombardia, ma poi Napoli, Torino e la stessa Roma.