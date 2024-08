lo scontro

Da una parte c’è Noto, dall’altro c’è Pachino, in mezzo ai due Comuni del Siracusano esiste un fazzoletto di terra, ricadente a ridosso del borgo marinaro di Marzamemi, contrada Spinazza, al centro di uno scontro sull’approvvigionamento idrico.

La zona delle ville

Quest’area ricade nel territorio di Noto, dove ci sono moltissime ville, quasi sempre seconde o terze case, soggette al pagamento dell’Imu, il cui gettito finisce nella casse della città capitale del Barocco, ma l’acqua viene erogata dal Comune di Pachino.

L’esplosione dell’emergenza idrica

Nessun problema fino a qualche tempo fa, fino a quando a Pachino è scoppiata l’emergenza idrica: acqua ce ne è sempre di meno, come in altri Comuni del Siracusano, tra cui Avola, e tra le cause ci sono la dispersione lungo le condotte, gli allacci abusivi, che in questo territorio non mancano mai, e poi l’aumento dei residenti per via della presenza di turisti, molti dei quali hanno preso in affitto ville e prenotato per settimane alberghi e case vacanze.

Il sindaco di Pachino chiude i rubinetti

Morale della favola: Pachino e Marzamemi, con quest’ultima cuore della movida della zona sud del Siracusano, scelta due anni da da Dolce&Gabbana per presentare una collezione maschile, sono praticamente a secco. E così, il sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, eletto al ballottaggio nelle scorse amministrative per una decina di voti anche se pende un ricorso al Tar di Catania di Barbara Fronterrè, ha deciso di chiudere i rubinetti in contrada Spinazza per dare respiro alla città ed al borgo marinaro.

Acqua sospesa a Spinazza fino a nuovo ordine

“A causa della grave crisi idrica che sta colpendo il nostro territorio, abbiamo dovuto prendere una decisione difficile ma necessaria. L’acqua disponibile verrà destinata prioritariamente al fabbisogno essenziale per i cittadini del territorio del Comune di Pachino e della frazione di Marzamemi” si legge in una nota del sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza. Che aggiunge un’altra frase molto chiara. “Questo significa che, purtroppo, l’erogazione dell’acqua per la contrada Spinazza di Noto sarà sospesa fino a nuova comunicazione”

“Siamo al lavoro per risolvere queste criticità, ma nel frattempo dobbiamo assicurarci che il fabbisogno essenziale di acqua dei nostri cittadini sia soddisfatto” chiosa Gambuzza.