ultimo di una serie di episodi a francofonte

Sembra che a Francofonte, comune a nord di Siracusa, quello di rubare e bruciare automezzi sia diventata una moda. L’ultimo episodio risale a domenica scorsa quando i ladri si sono intrufolati in un deposito di bevande, in contrada Coco, a due passi dai supermercati Eurospin, Coop, Penny market, dove erano parcheggiati due furgoni per il trasporto della merce.

I due incendi

Uno di questi è stato vandalizzato e dato alle fiamme, danneggiando anche degli scaffali contenenti dei prodotti, l’altro è stato prelevato per poi essere brucati da un’altra parte del centro agrumicolo, in contrada Passaneto, una zona piuttosto degradata trasformata in una discarica a cielo aperto.

I filmati delle telecamere

In queste ore le forze dell’ ordine stanno visionando i filmati delle telecamere presenti nei pressi del deposito mentre è in corso la conta dei danni subiti dai proprietari. Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini a spegnere i due focolai mentre le forze dell’ordine, coordinate dai magistrati della Procura di Siracusa, hanno avviato le indagini per comprendere le ragioni dietro questo episodio.

Le indagini sull’episodio

Servirà comprendere se si è trattata di un’azione riconducibile ad un avvertimento nei confronti della proprietà del deposito. Negli ultimi mesi, episodi analoghi si sono verificati con una certa assiduità: il mese scorso fu rubato un mezzo dell’Avis per il trasporto del sangue per essere usato come ariete per scardinare una colonnina di un distributore di un’area di servizio. Dopo il raid, la refurtiva fu data alle fiamme, totalmente distrutta.

La banda della spaccata a Francofonte

Come se non bastasse Francofonte è terra di conquista per le bande della spaccata. Due settimane fa un mezzo è stato usato per sfondare l’ingresso dell’ufficio postale del Comune: gli autori dell’assalto si sono intrufolati nel locale per prelevare la cassaforte, contenente il denaro custodito. In estate, si sono verificati altri colpi analoghi ai danni di supermercati.