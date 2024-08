rinvenimento a carlentini

Un mezzo dell’Avis di Francofonte (Siracusano) era stato prima rubato e poi usato per compiere un furto con spaccata contro una colonnina bancomat di una stazione di servizio di Carlentini. Nelle ore scorse, il Van, usato per il trasporto e la raccolta del sangue, è stato rinvenuto totalmente distrutto dalla fiamme.

Dove è stato trovato

Il rinvenimento del mezzo è avvenuto in contrada Fata, un’area agricola usata per la produzione di arance. Ad accorgersi della carcassa del mezzo è stato un passante che ha poi chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

La striscia di spaccate nella zona nord del Siracusano

Del ritrovamento è stata informata l’Avis di Francofonte che, poco dopo il furto, aveva denunciato il fatto ai carabinieri che sono al lavoro per risalire all’identità degli autori del furto, presumibilmente una banda, forse la stessa che, negli ultimi due mesi, si è resa responsabile di una striscia di colpi con il metodo della spaccata ai danni di supermercati ed attività commerciali nella zona nord del Siracusano. Sono in corso accertamenti da parte degli inquirenti che hanno messo sotto osservazione alcuni filmati delle telecamere di sicurezza della zona.

Il vertice in Prefettura

Nelle settimane scorse, si è riunito il Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica allo scopo di affrontare il tema: si è deciso di potenziare i controlli tra Lentini, Francofonte e Carlentini, i Comuni più sensibili sotto l’aspetto della sicurezza.

I casi più eclatanti

Tra i casi più eclatanti le spaccate, specie quella ai danni di una gioielleria in pieno centro a Lentini, il cui ingresso è stato sfondato con una ruspa, usata come ariete dalla banda di ladri, la stessa che, presumibilmente, ha colpito, con lo stesso metodo due supermercati, a Lentini ed a Francofonte. Di certo, la percezione della sicurezza è crollata in questa fetta del territorio siracusano ma nemmeno a Siracusa c’è da star tranquilli.