è dell'avis

Un furto è stato perpetrato ai danni del Centro Avis comunale di Francofonte. Ad essere rubata è stata rubata l’autoemoteca, un’unita di raccolta mobile del sangue che ha le stesse funzioni di un centro fisso per le trasfusioni e la raccolta del sangue con il vantaggio di essere una postazione mobile.

Furto scoperto dai volontari

A scoprire il furto sono stati alcuni volontari e la notizia è subito circolata in città: numerosi i messaggi di condanna sui social sui quali si registra tanta rabbia e disgusto per il danno all’Avis ed a coloro che necessitano di sangue.

La striscia di furti nella zona nord del Siracusano

Non si arresta la striscia di furti nella zona nord del Siracusano che, da ormai un paio di mesi, si ripetono senza sosta, al punto da costringere il Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica ad affrontare il tema. La decisione è stata di potenziare i controlli tra Lentini, Francofonte e Carlentini, i Comuni più sensibili sotto l’aspetto della sicurezza.

I furti con le spaccate

Tra i casi più eclatanti le spaccate, specie quella ai danni di una gioielleria in pieno centro a Lentini, il cui ingresso è stato sfondato con una ruspa, usata come ariete dalla banda di ladri, la stessa che, presumibilmente, ha colpito, con lo stesso metodo due supermercati, a Lentini ed a Francofonte. Di certo, la percezione della sicurezza è crollata in questa fetta del territorio siracusano ma nemmeno a Siracusa c’è da star tranquilli.

A Siracusa si circola senza casco

Nel capoluogo si registra ormai un fenomeno molto radicato: il mancato uso del casco. La mancanza di controlli è tale che ha “convinto” molti scooteristi e motociclisti, senza alcun senso civico, a lasciarlo a casa. Del resto, che manchi la repressione lo ha svelato il comandante della Polizia municipale di Siracusa, impossibilitato ad inviare pattuglie perché buona parte del personale è in ferie.