la situazione a siracusa

Riesplode l’emergenza rifiuti in Sicilia per la saturazione della discarica di Lentini, nel Siracusano. Il Comune di Siracusa ha informato che nella giornata di domani non provvederà, attraverso la Tekra, la società di gestione del servizio della nettezza urbana, alla raccolta dell’indifferenziato della città.

File di mezzi alla discarica di Lentini

“La decisione è stata presa dal settore Igiene urbana del Comune per fronteggiare il rallentamento del servizio di raccolta, determinato dal fatto che parecchi mezzi della Tekra sono costretti a restare molte ore in coda all’ingresso dell’impianto di Lentini prima di poter smaltire la spazzatura” spiegano da Palazzo Vermexio.

La vicenda

In realtà, la discarica di Lentini, di proprietà della Sicula trasporti, in amministrazione giudiziaria dopo l’inchiesta antimafia sul gruppo Leonardi, non è più capiente, avendo praticamente esaurito le due vasche, e la Regione ha individuato altre discariche, tra cui a Gela e Siculiana, per tamponare l’emergenza.

L’effetto domino

“In effetti, è accaduto – spiega l’assessore ai Rifiuti del Comune di Siracusa, Andrea Buccheri – che a Gela ed a Siculiana hanno ridotto i quantitativi di rifiuti provenienti da Lentini”. In sostanza, a Lentini i rifiuti vengono trattati e ridotti di volume per essere poi trasferiti negli altri due siti. Ma se un pezzo della catena salta, come fa sapere l’amministrazione comunale di Siracusa, l’emergenza rifiuti si ripresenta.

Sospensione del servizio in alcune zone

Domani il servizio di raccolta sarà sospeso a Belvedere, Cassibile, Epipoli e Villaggio Miano e nella contrade di campagna (le cosiddette “case sparse”) e in quelle marine.

Dove avverrà il ritiro dell’indifferenziato

Salvo ulteriori ritardi dell’impianto di Lentini, il ritiro dell’indifferenziata avverrà regolarmente nei quartieri di Ortigia, Santa Lucia, Tiche, Akradina, Grottasanta e Neapolis. Al fine di diminuire i quantitativi di secco indifferenziato, l’invito alla cittadinanza è di prestare la maggiore attenzione possibile nella separazione dei rifiuti e di rispettare i giorni e gli orari di smaltimento.