l'allarme del sindaco italia

Caos rifiuti in tutto il Siracusano

Il sindaco di Siracusa lancia l’allarme e la raccolta della plastica è a rischio

La discarica di Lentini è ormai satura

Il Comune di Siracusa è in piena emergenza rifiuti, così come tutti gli altri che conferiscono nella discarica di Lentini, ormai satura. L’amministrazione ha invitato “i cittadini a non smaltire stasera i rifiuti” perché la raccolta “della plastica e metalli per le utenze domestiche” rischia di saltare. Che la situazione fosse grave, lo si è visto dalle foto delle montagne di rifiuti, accumulatesi in alcune zone della città, in particolare nella zona della Mazzarrona, dove il rischio sanitario è elevato.

“In crisi il sistema di raccolta”

“La ridotta capacità di ricevimento di rifiuto indifferenziato – ha detto il sindaco di Siracusa e presidente della Srr, Francesco Italia – da parte della discarica di contrada Coda Volpe della Sicula Trasporti pone tutti i 21 comuni della Srr di Siracusa davanti a una difficoltà oggettiva che rischia di mettere in crisi l’intero sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Già stasera a Siracusa ci troviamo costretti a sospendere la raccolta delle frazioni di plastica e metallo: una scelta dolorosa ma necessaria in attesa che i tecnici e la società di gestione del servizio trovino delle soluzione adeguate per evitare l’emergenza”.

Crisi annunciata

Che la discarica di Lentini sarebbe diventata satura lo si sapeva da mesi quando in primavera i commissari annunciarono che la capienza si sarebbe ridotta. La Regione non è ancora riuscita a trovare una soluzione tampone, perché quella degli inceneritori è una ipotesi a medio lungo termine.

” In questi sei mesi, però, non abbiamo ricevuto soluzioni capaci di fronteggiare l’emergenza se non quella di trasferire i rifiuti indifferenziati in altre regioni con un conseguente aggravio di costi che si scaricherebbe, in mancanza di risorse aggiuntive, sui cittadini attraverso l’aumento della Tari” dice il sindaco Italia.

Incontro con la Regione

Mercoledì ci recheremo a Palermo per incontrare l’assessore dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, Daniela Baglieri, e i vertici del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti.

“Necessario differenziare”

“Come sindaco di Siracusa ma, soprattutto, come presidente della Srr, sento di dover fare un appello a tutti affinché collaborino per evitare che la situazione precipiti. Invito i cittadini a compiere uno sforzo aggiuntivo nel separare le frazioni di rifiuto così da ridurre la quantità di indifferenziato prodotta” conclude Italia.