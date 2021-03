l'assessore regionale all'Energia Daniela Baglieri

Caos rifiuti in Sicilia dopo l’imminente chiusura della discarica di Lentini che serve 150 Comuni

Vertice alla Regione per trovare una soluzione

Il sindaco di Lentini trova strano che la chiusura del sito avvenga a pochi giorni dalla Conferenza dei servizi

Alla Conferenza dei servizi si discuterà dell’ampliamento della discarica.

“Siamo già al lavoro con il dirigente generale del dipartimento Acqua e rifiuti, Calogero Foti, per promuovere un confronto con le Srr, per individuare possibili soluzioni al problema, nel breve periodo”. Lo afferma l’assessore regionale all’Energia Daniela Baglieri, in merito alla sospensione, a partire dal 31 marzo, del conferimento dei rifiuti nella discarica di contrada San Giorgio, a Lentini, gestita dai commissari giudiziari dopo l’inchiesta antimafia Mazzetta Sicula che ha travolto la Sicula Trasporti, la società del gruppo Leonardi, accusata di smaltimento illecito di rifiuti.

Caos rifiuti

L’imminente chiusura è un problema non da poco per la Sicilia visto che in questa discarica si servono 150 Comuni, i cui amministratori hanno più di un grattacapo perché dovranno cercare un nuovo posto dove conferire i rifiuti. Ma quella della saturazione del sito di Lentini non è un problema caduto improvvisamente dal cielo, visto che la Sicula Trasporti chiede da tempo l’ampliamento della discarica. Se ne discuterà a marzo, nel corso di una Conferenza dei servizi ma nella seduta di qualche settimana fa i sindaci di Lentini, Carlentini e Francofonte hanno già espresso il loro no. Le comunità del Siracusano non vogliono che il loro territorio diventi una pattumiera.

Le accuse del sindaco di Lentini

Sibillino il commento del sindaco di Lentini, Saverio Bosco, dopo la notizia della saturazione della discarica di contrada San Giorgio. “E puntuale, come da quattro anni a questa parte, alla vigilia della conferenza dei servizi per l’ampliamento della discarica di Grotte San Giorgio, si annuncia la chiusura. Ennesimo stato di emergenza, un’emergenza lunga 30 anni” scrive il primo cittadino rivolgendosi alla sua cittadinanza.

Il Libero Consorzio di Siracusa

Il Libero Consorzio comunale di Siracusa ha espresso parere negativo alla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di una seconda discarica a Lentini.