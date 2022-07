nel territorio di avola

L’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, al comando di Filadelfo Brogna, ha sottoposto a sequestro due aree oggetto di discarica di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi.

Amianto in un sito di pregio

La prima di 150 mq in un sito di interesse paesaggistico, quali sono i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque interne, in località Petrara del comune di Avola e precisamente all’interno della “Cava Campana” oggetto di abbandono di circa 80 lastre di varie misure e circa 10 serbatoi tutti in cemento amianto in pessimo stato in quanto rotti e frantumati, oltre ad un cospicuo abbandono di rifiuti urbani e speciali: bidoni in plastica, pezzi di sanitari rotti, rifiuti provenienti da sfaldi edili e sacchetti di rifiuti urbani, in parte già bruciati .

La seconda discarica

La seconda di oltre 1000mq in località Archi sempre nel Comune di Avola oggetto di abbandono di decine di lastre di varie misure in cemento amianto, anch’esse in pessimo stato, di guaina bituminosa, numerosi cumuli di scarti edili, scarti di mobili di arredo, elementi in plastica: bidoni, tubi, rivestimenti ed infine un cospicuo quantitativo di rifiuti urbani. Quasi la totalità dei rifiuti rinvenuti sono stati bruciati probabilmente nel tentativo di disfarsene e per ricavare spazio utile ad ulteriori abbandoni.

Rischio percolato

Le aree poste sotto sequestro dal Nucleo Operativo, comandato dal commissario superiore Forestale Angelo Rabbito, rappresentano un grave pericolo ambientale per il rischio percolamento di sostanze tossiche e nocive nel terreno con il conseguente inquinamento del sottosuolo e del corso d’acqua.

I pericoli per la salute

In particolar modo, l’amianto esposto agli agenti atmosferici, rappresenta grave rischio di dispersione di microfibre, sia nel terreno sia nell’atmosfera, la cui inalazione può determinare l’insorgere di gravissime patologie.

Ipotesi alluvioni

Inoltre, il materiale abbandonato nella Cava Campana in caso di alluvioni potrebbe ostruire a valle un ponte ferroviario e la strada comunale creando seri problemi alla circolazione ed alla pubblica incolumità.