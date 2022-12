la tragedia nel siracusano

Ha deciso di suicidarsi nel modo più atroce A.P., la donna di 45 anni di Lentini che ieri pomeriggio si è data fuoco nell’area della villa Emanuele Ferraro, a Lentini.

Le immagini delle telecamere

Ne sono certi ormai gli inquirenti che lo hanno appreso dai filmati delle telecamere di sicurezza della zona: nei frammenti video avrebbero visto la donna con in mano dei contenitori, con della benzina dentro, recarsi verso la zona del parco dove poi si è data fuoco.

Il profilo della donna

Una morte orribile quella della 45enne, che, stando al racconto di chi la conosceva, soffriva di problemi psichici ed in passato avrebbe anche subito un Trattamento sanitario obbligatorio. Nessuno ha fatto in tempo a salvarla, in quel momento, mentre era in corso la finale della Coppa del mondo, l’area era pressoché isolata e così la 45enne, tra inimmaginabili sofferenze, è deceduta e quando qualcuno si è accorto di lei non c’era più nulla da fare. I carabinieri hanno avviato le indagini poco dopo il ritrovamento del cadavere della vittima ma è emersa quasi subito l’ipotesi del suicidio.

Uomo arso vivo a Lentini

Nel gennaio del 2020, perse la vita un pensionato di 91 anni per lo scoppio di un incendio avvenuto nel suo appartamento, a Lentini. Le cause furono ricondotte ad un corto circuito alla stufa elettrica. Le fiamme investirono l’anziano che si trovava nella sua stanza e probabilmente non fece in tempo ad uscire e salvarsi. La stufa l’avrebbe accesa lui stesso per ripararsi dal freddo.

Altri casi in Sicilia

Nei giorni scorsi una donna è morta nell’incendio della sua abitazione nella borgata di Sferracavallo a Palermo. La vittima si chiama Caterina Giammanco, 52 anni. Appena qualche giorno fa si è consumato un altro tragico incidente domestico a Castellammare del Golfo, nel Trapanese, dove è morto bruciato un anziano di 93 anni. In pratica un corto circuito ha fatto scoppiare il rogo in casa sua e lui è stato colto nel sonno. Si era infatti appisolato nella poltrona della stanza in cui sono partite le fiamme.