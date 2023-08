indagini dei carabinieri

Una donna, 40 anni, residente a Rosolini, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Sulla vicenda, i carabinieri hanno avviato le indagini per provare a risalire alle cause del decesso: hanno passato al setaccio l’appartamento in cerca di indizi mentre il medico legale avrebbe eseguito l’ispezione cadaverica.

Stando ad alcune fonti investigative, sarebbe improbabile un decesso legato ad un episodio cruento, una lite o una rapina finita in tragedia. Emergerebbe un’altra ipotesi, che la vita della donna possa essere stata stroncata da una overdose di droga. Serviranno, però, altri accertamenti per avallare questa tesi, fatto sta che gli inquirenti sono al lavoro sul caso.