era in un fondo agricolo

Dramma a Belvedere, nella zona nord di Siracusa, a seguito del ritrovamento del cadavere di un uomo di 46 anni, di Siracusa. E’ un agente commerciale e secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia potrebbe trattarsi di una morte naturale, stando ai primi rilievi compiuti dagli inquirenti, che hanno escluso l’ipotesi del suicidio.

L’uomo si trovava in un fondo agricolo, di sua proprietà, e a lanciare l’allarme sarebbe stata la moglie, preoccupata del mancato rientro del marito. Quando i soccorritori sono arrivati nell’appezzamento di terreno, per la vittima non c’era più nulla da fare, in ogni caso è stata aperta una inchiesta per fugare ogni dubbi sulla morte del 46enne.