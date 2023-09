tanti i testimoni



Un uomo è volato dal terzo piano di una abitazione in via Tisia, la zona commerciale a nord di Siracusa. Le sue condizioni sono disperate ma non è ancora chiaro se la vittima si è lanciata da quell’altezza, con l’intento di togliersi la vita, o se, invece, è stato buttato. Dubbi che i carabinieri stanno provando a risolvere, infatti hanno avviato le indagini. I militari hanno cominciato i primi interrogatori mentre i soccorritori sono impegnati nelle cure dell’uomo, la cui vita è appesa ad un filo.