sconterà 4 anni di reclusione



I carabinieri della stazione di Lentini e della Compagnia di Augusta hanno arrestato Eros Milone, 24 anni, lentinese, condannato per traffico di droga a 4 anni, 8 giorni e 15 giorni di reclusione.

Il provvedimento del Tribunale

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Catania ed i fatti contestati, commessi tra Augusta e Catania, come sostengono i militari del comando provinciale di Siracusa, si riferiscono al periodo di gennaio del 2021.

L’operazione Prison Dealer

Nell’aprile del 2021, il 24enne venne tratto in arresto dalla Guardia di finanza di Catania, insieme ad altri 15 uomini, tutti quanti coinvolti nell’operazione denominata Prison Dealer sull’introduzione di droga e telefonini nella casa circondariale di Augusta.

L’organizzazione

Secondo gli inquirenti, i promotori sarebbero stati due catanesi, i quali, attraverso telefoni cellulari illegalmente introdotti in carcere, avrebbe diretto le attività dei sodali all’esterno, volte al reperimento, al deposito e al trasporto di diverse tipologie di sostanza stupefacente – oltre che provveduto a organizzare la materiale, illecita introduzione delle sostanze in carcere e a gestire la cassa comune dell’associazione criminale. Inoltre, un indagato si sarebbe speso per l’acquisto, grazie ad alcuni fornitori delle partite di stupefacente, che poi veniva custodito e confezionato in dosi, pronte per lo smercio, da un complice.

Il lentinese riceveva droga in carcere

Nella tesi della Guardia di Finanza e dei magistrati della Procura distrettuale di Catania, una volta introdotti in carcere i diversi quantitativi di stupefacente, i due catanesi avrebbero provveduto a cederli, dietro pagamento, ad altri reclusi, tra cui ad Eros Milone, i quali, a loro volta, lo avrebbero rivenduto ad altri detenuti.

Tra gli indagati un agente penitenziario

Tra gli arrestati anche un Sovrintendente della Polizia penitenziaria, in servizio al carcere di Augusta: un 53enne, originario di Taranto.

Il 24enne in carcere

Come disposto dal Tribunale di Catania, il 24enne lentinese sconterà la sua condanna nel carcere di Augusta, lo stesso dove avrebbe spacciato la droga.