le strategie del centrosinistra di siracusa

La candidata sindaca di Siracusa del Centrosinistra, Renata Giunta, ha indicato il suo vicesindaco: è l’ex parlamentare nazionale del M5S ed ex vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, Paolo Ficara.

L’equilibrio nella coalizione

Una mossa che tende a riequilibrare l’asse dell’alleanza tra il Pd ed il M5S, i partiti chiave della coalizione del Centrosinistra che vede dentro anche Lealtà&Condivisione ed altre liste legate alla sinistra.

Prima che si convergesse su Renata Giunta, sostenuta dal Pd, in particolare dall’area che ha sostenuto fin dal primo momento Elly Schlein, il lizza c’era Antonio Ferrarini, dirigente scolastico dell’Istituto tecnico industriale Enrico Fermi, molto gradito al M5S ma su cui alcuni esponenti del Pd avevano espresso perplessità.

La rinuncia di Ferrarini e l’accordo su Giunta

Il preside, non sentendo più la fiducia della coalizione, ha poi deciso di ritirare la sua disponibilità e dopo alcuni giorni è stata annunciata la candidatura di Renata Giunta, figlia di un noto professionista siracusano, bocconiana, esperta in analisi, ricerca e marketing, che è stata anche consulente del Comune di Siracusa dal 2016 al 2018 per l’implementazione, la gestione e la rendicontazione del progetto Urban III Techtown per lo sviluppo dell’economia digitale nella città di piccola e media dimensione.

La rinuncia di Ficara a candidato sindaco

La prima uscita pubblica della candidata sindaca è stata nella sede del M5S e quel giorno c’era anche Paolo Ficara.

In realtà, l’ex parlamentare nazionale sarebbe stata la prima scelta del Centrosinistra ma ha detto di no per motivi personali, gli stessi che lo hanno spinto a non candidarsi alle Politiche. “Con i suoi emendamenti ha permesso lo stanziamento di svariati milioni di euro per Siracusa, Augusta, Noto, Avola, Pachino e in generale per l’intera provincia di Siracusa” si legge nella nota della candidata sindaca del Centrosinistra.

Domani Renata Giunta parteciperà alla presentazione della lista del M5S, nel salone del Santuario della Madonna delle Lacrime, a partire dalle 18.30. Con lei ci sarà anche Paolo Ficara.