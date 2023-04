Corsa a sindaco, sondaggio dà in testa Giunta ma sarebbe ballottaggio con Messina

16/04/2023

La corsa a sindaco di Siracusa potrebbe concludersi al ballottaggio. Una previsione dettata dalla circostanza che nella corsa a palazzo Vermexio ci sono 10 candidati ma questa ipotesi è adesso suffragata da un sondaggio di BiDiMedia commissionato dall’Istituto per la Competività (I-Com) sulle intenzioni di voto.

Il campione

Come fanno sapere dalla società che ha reso pubblica la rilevazione, le interviste sono state realizzate tra l’11 ed il 12 aprile. Sono state 700 le persone intervistate, tutte maggiorenni e residenti a Siracusa, su 1346 contatti totali.

Giunta davanti a Messina

Nelle intenzioni di voto, in testa c’è Renata Giunta, esponente del Centrosinistra (Pd, M5S e liste di sinistra) con una percentuale oscillante tra il 21,5-24,5%. Secondo questo sondaggio, Giunta è davanti a Ferdinando Messina, alfiere del Centrodestra che si attesa tra il 18-21%. Terzo il sindaco in carica Francesco Italia (16-19%), a seguire Edy Bandiera (13,5-16,5%) che, comunque, sono molto vicini.

4 in corsa per il ballottaggio

Come spiegano da Sondaggi BiDiMedia, “nessuno di questi è tagliato fuori dalla corsa in vista del secondo turno” in quanto le distanze sono minime e poi la campagna elettorale è in pieno svolgimento.

Staccati Garozzo e Trigilio

In questa ricerca, sembrano più staccati l’ex sindaco Gianluca Garozzo (10,5-13,5%) e l’esponente di Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Roberto Trigilio (5-7%). “Michele Mangiafico (Civico 4) raggiunge il 2-4%, mentre sono ancora più bassi i risultati di Elino Attardi, Aziz e Joe Bianca” spiegano i ricercatori.

Il giudizio sul sindaco Italia

Nel sondaggio è stata presa in considerazione la popolarità del sindaco Italia. Secondo BiDiMedia, “emerge la relativa scarsa popolarità del sindaco uscente Francesco Italia, appoggiato solo dal 26% del campione intervistato con punte del 41% nel cosiddetto Terzo Polo (specialmente in Azione) e percentuali attorno al 30% nel Centrosinistra e M5S”.

“Più basso, invece, il suo consenso nel Centrodestra (16%). Bisogna specificare che qualsiasi personaggio politico, in una situazione così frammentata, avrebbe difficoltà a farsi apprezzare in maniera netta da buona parte dei propri concittadini” spiegano da BiDiMedia.

Le indicazioni sull’affluenza

L’altro parametro, non trascurabile, è l’affluenza alle urne. “E’ stimata tra il 47 e il 51%, con un tasso di indecisi vicino al 30%. Indecisi che saranno fondamentali a determinare l’esito di una competizione tanto serrata quanto imprevedibile” fanno sapere da Sondaggi BiDiMedia.

Le intenzioni di voto politiche

Il sondaggio condotto da Bidimedia ha interessato anche le intenzioni di voto se ci fossero le Politiche. Il M5S sarebbe il primo partito con il 28,5%, a seguire, Fratelli d’Italia con il 23%. A chiusura del podio, il Partito Democratico al 20%. ” Più distanti, Forza Italia (6,9%) e Sud Chiama Nord (6,3%) entrambi in ribasso rispetto allo scorso settembre. In leggera crescita Azione-Italia Viva e la Lega.