è ex parlamentare nazionale

La maggioranza del Pd di Siracusa avrebbe fatto la sua mossa in vista delle elezioni regionali, puntando le sue carte su Sofia Amoddio, ex parlamentare nazionale. Si tratterebbe di una candidatura in alternativa, sempre nel Pd, a quella di Gaetano Cutrufo, componente della segreteria regionale del Pd, molto vicino al segretario Anthony Barbagallo.

Il profilo di Amoddio

Sofia Amoddio è stata parlamentare nazionale dal 2013 e dal 2018 ed ha presieduto la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Emanuele Scieri, il parà siracusano trovato morto nell’agosto del 1999 nella caserma Gamerra di Pisa. A seguito di quel lavoro, la Procura di Pisa e la Procura militare hanno riaperto l’inchiesta culminata con il rinvio a giudizio di 2 imputati che saranno processati dal Tribunale ordinario di Pisa.

Lo scontro nel Pd Siracusa

Cutrufo, imprenditore della zona industriale di Siracusa ex presidente del Siracusa, è un componente dell’area Dem con quest’ultima divisa in due tronconi, quella in cui c’è lo stesso Cutrufo, Giovanni Giuca, rappresentante della zona sud della provincia che è stato candidato alla segreteria del Pd, Vincenzo Pupillo, radicato nella zona nord del Siracusano, e l’altra che fa capo al segretario del Pd di Siracusa, Salvo Adorno, marito di Sofia Amoddio.

Le mosse della maggioranza del Pd

I Dem capitanati da Adorno si sono incontrati con gli orlandiani, il cui leader è l’ex presidente della Provincia ed ex assessore regionale, Bruno Marziano, la componente più a sinistra del Pd, rappresentata dal segretario del Pd di Siracusa, Santino Romano, ed i riformisti, guidati dall’ex parlamentare regionale Raffaele Gentile e dal presidente del partito Paolo Amenta, quest’ultimo candidato a sindaco nella sua Canicattini Bagni. Un vertice nato con l’obiettivo di trovare un candidato o una candidata da contrapporre a quella di Cutrufo.

Il caso Siracusa

I rapporti politici tra i cosiddetti “cutrufiani” e la maggioranza del Pd non sono affatto buoni: oltre agli attriti scaturiti dalla competizione per la segreteria del partito, vinta dai Dem di Adorno, ci sono quelli legati all’attuale amministrazione comunale di Siracusa, guidata dal sindaco Francesco Italia, esponente di Azione.

La maggioranza del Pd lo ha sfiduciato la giunta Italia mentre Cutrufo, attraverso un movimento politico a lui riconducibile, la sostiene, avendo assessori di riferimento.