il risultato politico nel siracusano

Le elezioni europee hanno anche dei vincitori e dei vinti in ogni singola provincia della Sicilia. Nel Siracusano, la più votata, come in altri territori dell’isola e nel resto d’Italia, è stata Giorgia Meloni con oltre 13 mila voti ma lei è la presidente del Consiglio che ha trascinato Fratelli d’Italia in Sicilia, lista arrivata seconda dietro a Forza Italia

Chinnici trascinata dal Mpa

Nelle preferenze, spicca l’europarlamentare uscente Caterina Chinnici, inserita nella lista Forza Italia-Noi Moderati, ma soprattutto spinta dal Mpa di Raffaele Lombardo. La figlia del magistrato ucciso dalla mafia ha incassato oltre 12 mila voti nella provincia di Siracusa ed in quest’affermazione non è affatto trascurabile il peso assunto dal deputato regionale del Mpa, Peppe Carta, il leader degli autonomisti aretusei, autore, peraltro, di uno strappo locale con il Centrodestra, a seguito dell’ingresso del Mpa nella giunta del sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

Nicita bene ma non basta

Il terzo tra i più eletti è il senatore siracusano, Antonio Nicita, con 9733 preferenze ma questa affermazione non basterà perché nel confronto interno, nella circoscrizione Sicilia-Sardegna, è indietro: davanti a lui Schlein, Lupo e Bartolo.

Gennuso e Ternullo su Tamajo e Falcone

Quarto e quinto posto rispettivamente per gli assessori regionali Edy Tamajo e Marco Falcone che, nel Siracusano, potevano contare sull’apporto del deputato regionale, Riccardo Gennuso e della senatrice Daniela Ternullo con la seconda decisamente sbilanciata su Falcone.

Cannata “trascina” l’imprenditrice Scorpo

Al sesto posto, tra i più votati, c’è l’imprenditrice floridiana Alessia Scorpo con oltre 8600 preferenze: era la candidata del deputato nazionale Luca Cannata. Compito non facile per lo stesso Cannata “tirare” Scorpo, da un lato perché non popolarissima dall’altro c’era lo scoglio dell’alternanza di genere. Inoltre, la lista di FdI era piena di pezzi da Novanta: a parte il presidente del Consiglio, c’erano Ruggero Razza, Massimiliano Giammusso e Giuseppe Milazzo, con questi ultimi tre dietro a Scorpo.

Delusione Bandiera

In corsa anche il vicesindaco di Siracusa, Edy Bandiera, vicecoordinatore regionale di Sud chiama Nord ed inserito nella lista Libertà di Cateno De Luca. Bandiera ha chiuso, nel Siracusano, con poco meno di 4 mila preferenze, doppiando il leader De Luca ma lontano dalla performance delle regionali del 2022 anche se sono consultazioni molto diverse.

Lega, Cafeo vince su Vinciullo

Nella Lega c’era il confronto tra due ex deputati regionali: Giovanni Cafeo, a sostegno di Raffaele Stancanelli, Enzo Vinciullo, sponsor di Annalisa Tardino. Il primo andrà a Bruxelles e nella sfida nel Siracusano, Stancanelli ha incassato 2314 preferenze, staccando il generale Vannacci e la Tardino, attestatasi a 1255 voti.

M5S è il quarto partito ma i candidati non scaldano

Il M5S, che a Siracusa ha sempre avuto un buon seguito, si è attestato al 16,03%, risultando il quarto partito dopo Forza Italia-Noi Moderati, FdI e Pd. In tanti hanno deciso di votare solo la lista, che ha avuto 17.449 preferenze mentre i candidati non hanno trainato: il più votato è stato Giuseppe Antoci con 4987 voti.