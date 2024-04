la corsa per bruxelles

Sono ormai in via di definizione le liste per le elezioni europee e se si guardano nell’ottica “siracusana” il borsino vede salire le quotazioni del vicesindaco di Siracusa, Edy Bandiera, vicecoordinatore regionale di Sud chiama Nord, che, in realtà, ha già annunciato la sua candidatura per Bruxelles, e del senatore del Pd, Antonio Nicita, figlio dell’ex presidente della Regione, Santi Nicita, commissario provinciale del Partito democratico di Siracusa. Dunque, un siracusano è certo di correre per l’Europa, ad ore si saprà di Nicita mentre, per quanto concerne il Centrodestra sembrano tramontate tutte le opzioni.

Carta e Gennuso fuori

Nelle settimane scorse, in forza dell’accordo tra Forza Italia e Mpa, si era ipotizzato il nome del deputato regionale lombardiano, Peppe Carta, da inserire nella lista degli azzurri ma questa opzione è tramontata. Pure Gennuso, Pippo, padre di Riccardo Gennuso, parlamentare regionale di FI, era in lizza, lo è stato anche Gennuso junior ma pure questa idea è finita dentro un cassetto. .

Il post di Cannata

L’altro nome era quello del sindaco di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, con un passato da parlamentare regionale nel partito della Meloni

Lei è molto allettata di fare una esperienza come deputata europea e nelle ore scorse ha scritto un messaggio sulla sua pagina social che suona come una sorta di referendum. “Sono molto onorata e orgogliosa che il partito Fratelli D’Italia ponga in me e nel nostro gruppo fiducia e ringrazio per la stima che i vertici hanno proponendomi di concorrere nella lista per la nostra regione e per la Sardegna. Ho però risposto mostrando le mie perplessità sulla compatibilità con gli impegni da sindaco, perché vorrei continuare a lavorare con voi e per la città e in questi giorni mi avete rinnovato il vostro calore e sostegno nell’andare avanti per la nostra meravigliosa comunità pur con tutte le difficoltà che ogni giorno si affrontano. Allo stesso tempo sono consapevole di quanto sia importante dare noi tutti il proprio contributo per migliorare il nostro paese Italia con l’Europa”