il deputato regionale siracusano

Ha partecipato all’incontro con i dirigenti nazionali di Forza Italia per discutere di elezioni europee. Il parlamentare regionale, Riccardo Gennuso, che era in lizza per un posto nella lista di FI, non si sbilancia sul suo sostegno ad uno dei candidati azzurri siciliani per la corsa a Bruxelles.

La riunione con Tajani

Insomma, gioca, per il momento, a carte coperte, come emerge nella sua dichiarazione al termine della riunione, indetta dal vicepremier Antonio Tajani. “E’ stato elaborato un programma – ha detto Gennuso – corposo e dettagliato frutto del grande lavoro di ascolto e sintesi che il segretario nazionale sta svolgendo in tutta Italia da settimane e che rispecchia quella cultura del buongoverno pratica e operativa che in Sicilia ha il volto del Governo Schifani”

Senta, ma chi sosterrà in Sicilia?

Ci sono dei candidati validi in Sicilia, per cui votare. Ci sono Falcone, Tamajo, la Chinnici per non parlare degli altri che compongono la lista

Non esce allo scoperto….

Io farò campagna elettorale per Forza Italia

Però, la senatrice Ternullo sosterrà Falcone…

Sì, ed allo stesso tempo penso che ognuno sia libero di sostenere il candidato che ritiene migliore.

C’è sempre stata un asse tra lei e Schifani. Perché non sostiene apertamente Tamajo?

A me non è stato detto di votare per Edy Tamajo, mi è stato detto di far votare il partito e di spendermi per procurare più consensi possibili a Forza Italia.

Le amministrative a Pachino

Fin qui, il parlamentare regionale di Forza Italia, peraltro, impegnato in un’altra consultazione: le amministrative a Pachino che si terranno contestualmente alle Europee. Il suo partito ha un proprio candidato, l’ex presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Gambuzza ma in questa tornata il primo rivale sarà l’alfiere di Fratelli d’Italia, l’imprenditore Sebastiano Fortunato. Già, perché il Centrodestra si presenta spaccato e gli altri partiti moderati, Dc e Mpa sosterranno la candidata di area di Centrosinistra, Barbara Fronterrè.