le strategie per le europee

Nella primavera del 2022, alla vigilia delle elezioni amministrative a Melilli, lo scontro tra Daniela Ternullo, allora deputata regionale di Forza Italia, ed il sindaco in carica, Peppe Carta, in quel periodo alfiere di Forza Italia, era durissimo. Addirittura, Ternullo venne rimossa dall’incarico di responsabile cittadino del partito di Melilli dal commissario provinciale azzurro, l’ex senatore Bruno Alicata.

La rottura tra Carta e Ternullo sulle amministrative

Il caos scoppiò perché Ternullo sosteneva la candidatura a sindaco di Pippo Sorbello, ex assessore regionale, arrestato nei mesi scorsi nell’ambito di una inchiesta per voto di scambio con esponenti della criminalità organizzata, contro quella di Carta, che, alla fine, vinse le elezioni senza storia.

Gli incroci politici

Da allora, di acqua ne è passata sotto i ponti: Carta, dopo aver lasciato Forza Italia ed aver sfiorato il Pd, si è candidato alle Regionali con le liste del Mpa, diventando deputato, mentre Ternullo è a Roma, al Senato, grazie a Gianfranco Micciché, di cui è una fedelissima, che ha scelto di restare a Palermo, come parlamentare all’Ars.

Il riavvicinamento tra Mpa e Forza Italia

Le strade dei due melillesi si sono incrociate negli ultimi mesi, molto sarebbe dipeso dall’avvicinamento del Mpa a Forza Italia, culminato con il sostegno di Lombardo a Caterina Chinnici, in corsa per un seggio a Bruxelles. E così, nei giorni scorsi, in occasione dei festeggiamenti di San Sebastiano il sindaco di Melilli ha nominato la senatrice componente del Comitato D’Onore per i solenni festeggiamenti.

Ternullo per Falcone

La senatrice, però, voterà in modo differente alle Europee rispetto a Carta: la scelta è caduta sull’assessore all’Economia, Marco Falcone. Forza Italia, a Siracusa, ha un altro esponente di primo piano: il deputato regionale Riccardo Gennuso, che, fin dal suo insediamento, ha avuto una linea diretta con il presidente della Regione, Renato Schifani.

I rapporti tra Schifani e Gennuso

Il governatore dell’isola è venuto più volte a Siracusa, sia per la campagna elettorale delle amministrative per promuovere il candidato “gennusiano” del Centrodestra, Ferdinando Messina, sia, nei mesi scorsi, per ribadire che la Regione metterà a disposizione un tesoretto per coprire il finanziamento necessario per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa.

Le indiscrezioni su Gennuso

Eppure, negli ultimi tempi, qualcosa si sarebbe incrinato e così ci sono indiscrezioni sul sostegno dello stesso Gennuso a Marco Falcone e non ad Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive, il candidato del presidente della Regione.