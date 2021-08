il sindaco salvatore gallo spiega il suo piano

Palazzolo Acreide candidata ad ospitare l’Eurovision Song Contest 2022

Il sindaco spiega come sarà organizzato l’evento

Ci sarà un’area di 33 mila metri quadrati a disposizione

Previsto un piano di mobilità e di posti letto

Due anni fa, per un soffio, Palazzolo Acreide, Comune montano del Siracusano, non venne proclamato borgo più bello in Italia, perdendo, in una contestatissima finale, contro Bobbio, in Emilia Romagna, che scatenò un vespaio di polemiche per la presenza in giuria di Philippe Daverio, che del paese emiliano era cittadino onorario.

La sfida del sindaco leghista

Il sindaco della Lega di Palazzolo, Salvatore Gallo, che fece mangiare a Salvini, nel corso di un incontro politico, una salsiccia locale, rigorosamente cruda, ha la passione per i riflettori e così ha deciso di candidare il piccolo centro montano all’Eurovision Song Contest 2022.

Il Comune del Siracusano ha superato la prima selezione e dovrà vedersela con altre 10 città, tra cui l’altra siciliana, Acireale, e poi corazzate come Milano, Roma, Torino, ed ancora Genova, Bologna, Alessandria, Pesaro, Rimini, Sanremo.

La città “bomboniera”

Palazzolo, inserito come tutto il Sud-Est siciliano barocco come patrimonio dell’Unesco, è un Comune che non arriva a toccare i 9 mila abitanti. Un centro piccolo, insomma, per cui è difficile immaginare un appuntamento così importante in una città “bomboniera”. Eppure, la prima selezione è andata bene, ed è il sindaco a spiegare a BlogSicilia, come sarà organizzato l’evento.

Un’area di 33 mila metri quadrati

“Abbiamo a disposizione – dice a BlogSicilia il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo – un’area di Protezione civile di circa 33 mila metri quadrati, già attrezzata di servizi, tra cui bagni e docce, su cui montare una struttura con una capienza di 8 mila persone ma noi riteniamo di arrivare fino ad un massimo di 10 mila”.

“In un’altra area, realizzeremo una postazione per il food dove potranno avere accesso 800 persone, accanto c’è lo stadio e nel nostro progetto è previsto di trasformarlo, per l’occasione, in una sala stampa all’interno di una struttura tensostatica” aggiunge il sindaco.

Piano per la mobilità

“Non abbiamo intenzione di congestionare la città con una massiccia presenza di macchine o di altri mezzi, tranne per quelli di soccorso ed autorizzati, naturalmente. Per questo motivo, ci doteremo – spiega a BlogSicilia il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo -di una flotta di bus navetta che faranno spola tra l’area dell’Eurovision Song Contest ed un’ampia zona parcheggio, allestita all’esterno del centro”.

Alloggi

“Per quanto concerne i posti letto, gli organizzatori – dice Gallo a BlogSicilia ci hanno chiesto la disponibilità di 2 mila posti letto. Palazzolo ne ha solo 400 ma abbiamo coinvolto il capoluogo di provincia, Siracusa, che ha un numero di strutture alberghiere nettamente superiore ma c’è anche Noto, tanto per fare un altro esempio. Gli ospiti che alloggeranno lì, potranno spostarsi e raggiungere Palazzolo con le navette che metteremo a disposizione.

Camere già prenotate

“Sembra incredibile ma, per il periodo in cui è previsto l’evento, i posti letto, a Palazzolo, sono già prenotati. Spero sia di buon auspicio per il successo della nostra candidatura” conclude il sindaco.