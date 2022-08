la struttura si trova a siracusa

L’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali ha finanziato per 1 milione e 200mila euro il progetto del Comune per il recupero di Casa Monteforte in via Picherali, a due passi da piazza Duomo, in Ortigia, il centro storico di Siracusa.

Ne dà notizia il Comune di Siracusa, per cui “il progetto, già esecutivo, prevede un serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire sia all’interno che all’esterno senza tuttavia apportare modifiche alla conformazione architettonica e funzionale del fabbricato”.

Una volta firmata la convenzione, il Comune potrà procedere con la gara di appalto. La struttura, negli anni scorsi, è stata al centro di un braccio di ferro con un privato.

Ospiterà 24 anziani

“Dopo aver riacquisito al patrimonio comunale i tre immobili occupati senza titolo, completiamo la seconda parte del progetto di riqualificazione e rimessa in funzione di casa Monteforte”: lo dichiara il sindaco, Francesco Italia che aggiunge: “Dopo aver investito sulla realizzazione di un progetto esecutivo di ristrutturazione dell’immobile di via Picherali, abbiamo partecipato ad un “bando a sportello” della Regione ottenendo un finanziamento di circa 1.200.000 euro. L’immobile, secondo le volontà di Maria Monteforte, sarà destinato a comunità alloggio per 24 anziani con relativi arredi e servizi. Un altro tassello importante nel recupero di funzioni e strutture sociali per la nostra città”.

Gli appartamenti

Nei tre piani residenziali nasceranno 8 appartamenti che potranno ospitare in tutto 24 persone con questa suddivisione: 2 appartamenti al primo piano divisi sui 180 mq complessivi, per 8 persone; tre appartamenti ciascuno per il secondo e terzo piano, entrambi su una superficie di 200 mq, in grado di ospitare 8 persone a piano.

Il resto del progetto

Ricorrendo a tramezzature interne, in ogni appartamento sarà ricavato un vano soggiorno con angolo cottura, camere da letto singole o doppie, e servizi igienici del tipo assistito ed adeguati all’uso di persone non autosufficienti o con ridotte capacità motorie. Saranno rifatti gli impianti elettrici, idrici e termici, mentre gli infissi avranno adeguati standard termo acustici. Il piano ammezzato, con una superficie di 70 mq, sarà destinato a spazi per il personale assistenziale; il piano terra per servizi accessori e locali di servizio; i locali su via Picherali, estesi circa 90 mq, saranno spazi multifunzionali per attività ricreative e socio culturali; i locali interni e quelli della corte, circa 100 mq, diventeranno spazi di servizio, locali tecnici e depositi.