Spazio Civico annuncia il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Antonello Sala, scegliendo di contribuire attivamente alla campagna elettorale con una proposta politica fondata su partecipazione, confronto e visione di futuro.

Spazio Civico nasce con l’obiettivo di riattivare a Floridia il dibattito politico e il coinvolgimento dei cittadini, promuovendo iniziative culturali, sociali e politiche radicate nei bisogni reali della comunità. In pochi mesi, il percorso avviato ha generato nuove energie e occasioni di confronto, facendo emergere una visione alternativa rispetto a una città percepita come ferma e impoverita dal punto di vista culturale.

Dal dialogo avviato con il candidato a sindaco Antonello Sala, che ha espresso la volontà di andare oltre i confini tradizionali dei partiti della coalizione aprendosi ai movimenti civici, è emersa una forte convergenza su un progetto di rilancio della città. Un progetto fondato su cultura, politiche per i giovani, lavoro, rigenerazione degli spazi pubblici, tutela dell’ambiente, turismo sostenibile, servizi sociali e, soprattutto, partecipazione democratica.

Per queste ragioni, Spazio Civico ha deciso di dare il proprio contributo alla campagna elettorale, con l’obiettivo di costruire un’alternativa credibile, condivisa e realmente partecipata.

“Vogliamo una campagna basata sui contenuti e sul confronto, lontana da personalismi – si legge in una nota –. Floridia ha bisogno di una politica che torni a parlare di futuro, diritti, lavoro, cultura e comunità. Spazio Civico intende essere parte attiva di questo cambiamento”

