E’ partita dal porto di Augusta la prima delle 18 barche della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza. Poco per volta le altre imbarcazioni salperanno dalla rada per poi ricongiungersi con le altre che si trovano in Grecia ed in Tunisia

Le partenze slittate

La partenza sarebbe dovuta avvenire nei giorni scorsi ma per motivi tecnici gli organizzatori hanno temporeggiato. Nelle prime ore del mattino di oggi, sono state completate le verifiche da parte delle forze dell’ordine e poco prima delle 14 la prima delle 18 barche ha mollato gli ormeggi salutata dai manifestanti arrivati sulla banchina per dare il loro sostegno alla spedizione ed al popolo palestinese.

Le parole del ministro Piantedosi

Sulla spedizione della Flotilla verso Gaza e sulle condizioni di sicurezza sollevate dagli stessi organizzatori al punto di invocare l’aiuto del Governo, è intervenuto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

“C’è un po’ tutta la preoccupazione – dice Piantedosi come riportato dall’AGI – che ruota intorno ad iniziative, anche meritevoli come quella della Flotilla e di tutto quello che si sta preparando, quindi espressioni che tendono ad anticipare la volontà di trasferire anche sulle piazze, e non solo, quella che è la discussione che dovrebbe mantenersi solo al livello di dibattito politico”

Il saluto del sindaco di Bari

“Se guardo a questo luogo, ai suoi simboli, non posso non pensare alla caravella e alle sue vele spiegate che da sempre simboleggiano un viaggio foriero di scoperte, di nuovi mondi che si incontrano e che dialogano. Quelle vele, oggi, ci riportano alla mente le vele della Global Sumud Flotilla diretta verso una nuova frontiera di pace tutta da costruire” Lo ha detto Vito Leccese, sindaco di Bari, durante la cerimonia inaugurale dell’88esima Fiera del Levante.