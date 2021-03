in contrada targia, a nord della città

Follia in contrada Targia con delle auto che hanno percorso un tratto in contromano

Si tratta di un tratto di strada al centro di diversi incidenti mortali

Il racconto di un testimone

Nei giorni successivi all’ennesimo incidente mortale, in contrada Targia, l’ingresso nord di Siracusa, l’amministrazione comunale divise le carreggiate con degli ostacoli fissi in modo da evitare dei nuovi scontri.

La follia

Nelle ore scorse, alcune auto, come documentato dalle foto, hanno compiuto una inversione sconsiderata, praticamente in contromano, per entrare in un’area di servizio anziché percorrere la rotonda poco più avanti. Solo il caso e la prontezza degli automobilisti provenienti dalla direzione opposta hanno scongiurato il pericolo di un incidente che avrebbe potuto avere delle conseguenze drammatiche.

La testimonianza

“Sono semplicemente degli incoscienti, non hanno la minima idea di quello che avrebbero potuto provocare” racconta un testimone che ha assistito alla scena.

L’ultimo incidente mortale

Proprio qui, nel novembre del 2019, perse la vita un uomo 34 anni, nato ad Augusta, che si trovava a bordo di una macchina, una Smart, coinvolta in un tamponamento avvenuto con altri due mezzi, un’Audi Q5 ed un’Aud Q2.