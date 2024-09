la polemica sui parcheggi

Non è ancora iniziato il G7 dell’Agricoltura che si terrà a Siracusa dal 21 al 29 settembre anche se le prime iniziative, legate all’Expo, ci saranno a partire dal 15 settembre, ma è già scontro sulla mobilità nel centro storico dove si concentrerà l’evento internazionale.

Lo scontro

I più “arrabbiati” sono i residenti dell’antica isola che, da tempo, sono in rotta di collisione con l’amministrazione del sindaco Italia, accusata di aver trasformato Ortigia in un ristorante all’aperto, con licenze ed autorizzazione concesse come se piovesse. In effetti, basta fare un giro nel centro storico per verificare come in ogni viuzza compaiono tavoli e sedie, che in alcuni casi sbarrano la strada. Il tema è la mobilità e soprattutto, nell’ottica dei residenti, i parcheggi.

I residenti, “non ci soluzioni alternative”

“Non è accettabile che, dopo due mesi di trattative con il Ministero per definire gli spazi e i luoghi coinvolti nell’evento, un’amministrazione non abbia ancora previsto e pianificato soluzioni alternative per i parcheggi. È vero che ci sono stati ritardi da parte del Ministero, ma un’amministrazione responsabile e preparata avrebbe dovuto elaborare piani provvisori da attuare immediatamente non appena ricevute le indicazioni definitive” spiega il portavoce del Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente, Davide Biondini.

I divieti di sposta in Ortigia

L’amministrazione, in vista del G7, ha cancellato alcuni parcheggi per fare spazio agli stand. Fino al 4 di ottobre vige il divieto di sosta in Riva Nazario Sauro, nell’area di parcheggio delle due sezioni centrali comprese tra l’ex Hotel delle Poste e la rotatoria; riva della Posta, nel triangolo centrale di contorno alla fontana. Fanno eccezione i veicoli interessati all’expo.

Inoltre, come emerge nell’ordinanza, “non sarà consentito nemmeno parcheggiare in piazza Archimede, nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Dione. ​Ancora, dal 21 al 29 settembre, sarà in vigore il divieto di transito e di sosta, con rimozione obbligatoria sui due lati, in piazza Pancali nel tratto tra via XX Settembre e via Trento, fatta eccezione per i taxi; e in via Trento, tra piazza Pancali e via Raffale Lanza”.

Ipotesi Talete per i residenti

Il Comune sta valutando una ipotesi per concedere posti auto ai residenti, cioè “riservare alcuni stalli del parcheggio Talete ai residenti che verranno penalizzati a causa della riduzione degli stalli disponibili”.

Navette per Ortigia

Intanto, l’amministrazione ha annunciato di aver istituito il servizio dei bus navette tra i parcheggi esterni, in via von Platen e via Elorina, ed Ortigia in modo da non ingolfare il centro storico. Con l’inizio dei preparativi di Divinazione Expo 2024, la manifestazione del Masaf parallela al G7 Agricoltura e Pesca che si terrà a Siracusa dal 26 al 28 settembre, entrano in funzione le navette che metteranno in collegamento Ortigia con i parcheggi esterni.

“Le prime ad effettuare il servizio saranno, da lunedì prossimo (16 settembre), quelle del parcheggio Elorina. Fino a venerdì 20 faranno la spola con il centro storico nell’arco di tre fasce orarie: dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 15 e dalle 16,30 alle 18,30. La frequenza delle corse è di circa 20 minuti. ​Da sabato 21 a domenica 29 settembre, cioè per tutta la durata di Divinazione, aumenteranno i bus in servizio e saranno attivati anche i collegamenti con il parcheggio di via Von Platen”.