la presentazione a siracusa

L’ipotesi di chiudere Ortigia agli autorizzati, tra cui titolari di attività commerciali, di strutture alberghiere ed il personale che dispone di pass, per limitare il numero di veicolo nel centro storico in occasione del G7, è tramontata. Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento internazionale, dal 21 al 29 settembre, ha annunciato che il centro storico non “sarà affatto blindato”. L’unica zona rossa, come spiegato dallo stesso sindaco, sarà quella attorno al Castello Maniace, dove si incontreranno i ministri del paesi partecipanti al G7.

Come funzionerà la Ztl, i parcheggi ed il trasporto pubblico

Dal 21 al 28 settembre vi sarà la Ztl fissa, fatta eccezione per alcune finestre temporali, dalle 6,30 alle 9,30 e dalle 14 alle 16 per consentire, sostanzialmente, ai fornitori degli esercizi commerciali e degli alberghi di caricare e scaricare merci o altro. Insomma, chi non è residente in Ortigia o non ha un’autorizzazione meglio che trovi altre soluzioni per fare un salto nel centro storico. Una è rappresenta dal trasporto pubblico legato a tre grandi aree parcheggio: viale Ermocrate, via von Platen e via Mazzanti.

Abbonamento di 10 euro

Qui ci saranno i mezzi della Sais, gestore del servizio pubblico, che consentiranno di arrivare nell’antica isola, peraltro, “abbiamo previsto un abbonamento, pari a 10 euro, per tutta la durata del G7” ha precisato il sindaco. “Un tagliando che potrà essere usato per qualunque linea” aggiunge Italia ma sarà possibile acquistarlo solo online, sul sito della Sais. In alternativa, si potranno acquistare i biglietti ordinari.

Parcheggio Talete ai residenti

Con la sistemazione degli stand sono spariti numerosi posti auto e così, nella giornata di oggi, il sindaco, per venire incontro alle esigenze dei residenti ha annunciato che il “parcheggio Talete sarà riservato ai residenti”, inoltre la navetta che percorrerà il perimetro di Ortigia svolgerà il servizio H24 per la durata dell’evento.

Il saluto al prefetto che va via

In occasione del G7, sarà operativo il Coc, il centro comunale di Protezione civile, considerata l’eccezionalità dell’evento, che sarà l’ultimo atto del prefetto Raffaella Moscarella, trasferita a Benevento. “Voglio ringraziare il prefetto per il brillante lavoro fin qui svolto” ha detto Francesco Italia che ha speso parole di elogio per tutta la squadra del Comune al lavoro per organizzare il G7. Le forze dell’ordine, come ha sostenuto Italia, avranno a disposizione tutte le telecamere del Comune per garantire la sicurezza.

Servizio di raccolta rifiuti ad hoc per Ortigia

L’amministrazione comunale ha anche spiegato che per la pulizia di Ortigia è previsto un servizio ad hoc, questo per evidenziare che le altre zone della città non saranno sacrificare sull’altare del G7. Gli stand, circa 200 in tutta Ortigia, saranno dotati di mastelli per la raccolta differenziata.

I soldi del Comune

In merito ai costi, Italia ha precisato che dalla Regione sono “arrivati 30 mila euro che è il 5% delle risorse messe in campo dal Comune”. Insomma, la parte del leone lo ha fatto Palazzo Vermexio “ma per noi non è un costo ma un investimento” ha aggiunto il sindaco che ha infine svelato quanto ha incassato il Comune da una recente vendita immobiliare: si tratta dell’ex istituto Privitera che ha fruttato 800 mila euro

.