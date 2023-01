il crollo delle temperature

Con il crollo delle temperature, si sono registrate le prime nevicate nel Siracusano. Non nelle città di mare ma nei Comuni della zona montana, tra cui Buccheri, infatti le strade si sono tinte di bianco.

Le città imbiancate

L’inverno, con notevole ritardo, ha, dunque, fatto l’ingresso anche da queste parti e così già nella serata di ieri sono circolate le prime foto delle città innevate, che, sulle prime, ha destato molta curiosità.

Mezzi spargisale

Poi, sono sopraggiunte altre problematiche, tra cui gli spostamenti in auto, che sono diventati pericolosi per la presenza del gelo sulle strade. Il sindaco di Buccheri, Alessandro Caiazzo, ha annunciato l’entrata in azione del mezzo spargisale.

L’appello del sindaco di Buccheri

“Considerata l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, soprattutto in riferimento – ha detto il sindaco del Comune di Buccheri, Alessandro Caiazzo – al repentino abbassamento delle temperature, si comunica alla cittadinanza che a breve sarà in funzione il mezzo spandisale. Tenuto conto che in particolare sarà interessato l’intero centro abitato, oltre che la zona di espansione di c/da piana, si invitano i cittadini tutti ad evitare, soprattutto con le proprie autovetture, di creare intralcio al mezzo in transito”.

Sole e freddo a Siracusa

A Siracusa, il freddo si fa sentire, la temperatura è scesa in mattinata a 9 gradi: un crollo sensibile se si considera che appena una settimana fa c’erano persone che si sono tuffate in mare. Stessa situazione negli altri Comuni marinari, tra cui Avola ed Augusta.

Previsioni nella giornata

Secondo il meteo.it, la giornata odierna a Siracusa sarà caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, minima 2°C, massima 14°C. “In particolare – spiegano da ilmeteo.it – avremo bel tempo al mattino, qualche nube sparsa al pomeriggio e alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 14°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 7 sarà di 2°C. I venti saranno moderati da Sud-Ovest per tutto il giorno con intensità di circa 20km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 3.5, corrispondente a 617W/mq”.

Foto di Antonjo Daquino