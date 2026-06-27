Una mandibola affiorante tra gli scogli, la segnalazione di un turista, e ora un giallo aperto nel mare di Siracusa. Il ritrovamento è avvenuto sull’isolotto di Ognina: un giovane in vacanza nella zona, raggiunto il promontorio a nuoto, si è imbattuto nei resti e ha allertato la polizia.

Le indagini

Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica, che ha avviato gli accertamenti per stabilire se si tratti effettivamente di ossa umane. Non vi sono ancora certezze sulla natura dei reperti. Le indagini sono in corso.