è accaduto a siracusa

Il cadavere di un uomo, di circa 70 anni, è stato trovato nella sua villetta, in via del Cromo, in contrada Plemmirio, zona balneare a sud di Siracusa. A dare l’allarme sono stati i vicini che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine ed i primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti di polizia.

Le indagini

Secondo alcune fonti, la morte risalirebbe a qualche giorno ma questo lo stabilirà il medico legale non appena sarà completata l’ispezione cadaverica che dovrà svelare l’ora presumibile del decesso. L’altro aspetto da verificare è se sul corpo ci sono lesioni causate da armi da fuoco o da taglio, solo a quel punto gli inquirenti avranno le idee più chiare su quanto accaduto.

La Procura di Siracusa

La Procura di Siracusa sta monitorando la vicenda e se emergessero degli elementi poco chiari potrebbe disporre l’autopsia sul corpo senza vita dell’uomo.

Tragedia a Floridia

In mattinata, una tragedia si è consumata a Floridia, nel rione della Marchesa. Un 40enne, elettricista, avrebbe avuto un malore all’alba mentre era ancora in casa ed è stata la moglie a prestargli le prime cure solo che non ha fatto in tempo in quanto il cuore dell’uomo aveva ormai cessato di battere. E’ stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e ad arrivare nella casa dell’artigiano, in via Di Vittorio, sono stati i carabinieri. La vittima lavorava a Siracusa e nella zona industriale di Priolo. Lascia la moglie e tre figli.