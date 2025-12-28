È scomparso da ieri pomeriggio Andrew Speranza, 25 anni, residente a Lentini. Il giovane si sarebbe allontanato dalla propria abitazione senza fornire spiegazioni e, secondo quanto riferito dai familiari, non avrebbe con sé denaro.

La denuncia dei genitori

Dopo diverse ore di assenza e l’impossibilità di mettersi in contatto con lui, i genitori hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri della stazione di Lentini, facendo scattare le ricerche. Al momento dell’allontanamento Andrew Speranza indossava una tuta rossa e blu e scarpe bianche.

Le ricerche

Le forze dell’ordine hanno avviato le operazioni per rintracciare il giovane, ma al momento non si registrano sviluppi positivi.

L’appello della famiglia

Nel tentativo di agevolare le ricerche e favorire il riconoscimento, la famiglia ha diffuso un appello sui social network. In particolare la madre ha scritto: «Vi prego, mio figlio manca da casa da ieri. Le ricerche sono già in corso. Chiunque lo riconosca è invitato a contattare le autorità o i carabinieri. Indossa una tuta rossa e blu e scarpe bianche. Condividete».