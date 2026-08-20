Rimpasto sotto l’ombrellone? Neanche a parlarne. Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, non sembra affatto intenzionato a cambiare la squadra ora che il richiamo della spiaggia è ancora forte. La deadline sarebbe fissata a settembre, presumibilmente verso la fine del mese, quando il personale rientrerà a Palazzo Vermexio e negli altri uffici del Comune.

Le ragioni del rinvio

Secondo quanto appreso da BlogSicilia, l’amministrazione non intende modificare gli assetti interni finché i dirigenti del Municipio sono ancora in ferie o vi andranno a breve. Il motivo non è solo di calendario: i dirigenti sono i veri motori della macchina comunale, quelli che garantiscono continuità e tenuta tecnica agli assessorati. Inserire ora uno o più assessori nuovi, magari senza esperienza amministrativa, significherebbe farlo senza la guida sicura dei manager del Vermexio proprio nella fase in cui servirebbe di più. Una condizione che il sindaco, per sua natura poco incline ai rimpasti, che considera un rischio per la continuità di lavoro della giunta, non è disposto ad accettare.

Il pressing

Italia sa comunque di dover fare i conti con le ambizioni dei suoi alleati. Il pressing più forte arriva dal Mpa, primo partner della maggioranza con 7 consiglieri, che chiede maggiore visibilità in giunta. Una richiesta analoga arriva anche dall’interno, dalla lista Francesco Italia sindaco, che schiera una pattuglia di 5 consiglieri. Da ambienti vicini a entrambi i gruppi filtra l’insofferenza per un’attesa che potrebbe protrarsi oltre settembre.

La variabile: le elezioni

Sulla scelta del sindaco pesa soprattutto la variabile delle elezioni regionali. Nel 2027 i siciliani sceglieranno il nuovo assetto dell’Assemblea regionale e il governo dell’isola, e non è escluso che la tornata coinvolga anche le Politiche, con il nodo politico di un eventuale Election Day unico.

Incognita Centrodestra-Mpa

Di fronte a un appuntamento così importante, l’assetto della giunta è condizionato da questa prospettiva: sarà decisivo capire se il centrodestra, con il Mpa dentro la maggioranza Italia, si presenterà agli elettori compatto o diviso, e quale posizione assumerà il partito del sindaco, Azione, che intanto resta in una terra di mezzo in attesa della legge elettorale per le Politiche.

La suggestione di Italia: candidarsi alle Politiche

C’è poi un’ipotesi che in ambienti comunali circola con insistenza, pur restando ad oggi solo uno scenario: Italia, già al secondo mandato e quindi non ricandidabile a Siracusa, potrebbe scegliere di correre per le Politiche se le condizioni glielo permetteranno. Una mossa che lo costringerebbe a dimettersi da sindaco, anticipando la scadenza naturale della legislatura, fissata al 2028. Un’eventualità che, se si concretizzasse, riscriverebbe da zero i tempi e i termini dello stesso rimpasto di cui oggi si discute.