Ecco quali sono le zone migliori

Acquistare casa a Siracusa, in centro o in periferia, può rivelarsi un’ottima idea soprattutto se il fine ultimo è quello di mettere l’immobile a rendita affittandolo ai turisti ma anche ai locali. In questa città della Sicilia infatti i prezzi medi delle case sono ancora molto convenienti, dunque si riescono a concludere degli ottimi affari. Bisogna però prestare attenzione all’ubicazione dell’immobile, perché questa fa una grandissima differenza e se si sottovaluta tale aspetto si rischia di ritrovarsi con un appartamento sfitto per moltissimo tempo.

Sia in centro che in periferia, si possono trovare oggi diversi appartamenti in vendita a Siracusa, di varie metrature e tipologie. L’offerta dunque non manca di certo, ma vediamo prima di tutto quali sono le zone sulle quali conviene concentrare la propria ricerca.

Acquistare casa nel centro di Siracusa

Il centro di Siracusa è una delle zone migliori della città, anche se piuttosto trafficata e difficilmente appetibile per i turisti che soggiornano da queste parti. Conviene dunque investire nell’acquisto di un appartamento in centro se l’intenzione è quella di affittarlo alle famiglie e alla gente del posto, con contratti di lunga durata. Se al contrario l’obiettivo è quello di proporre la casa ai vacanzieri, vale la pena orientarsi su altre zone della città o addirittura della provincia. Il centro storico di Siracusa (Ortigia) è affacciato direttamente sul mare e gode di un meraviglioso panorama, ma i turisti preferiscono soggiornare nei comuni limitrofi, anche se non tutti. Qualche possibilità di trovare vacanzieri interessati a quest’area c’è, ma bisogna considerare anche che i prezzi medi degli immobili ad Ortigia sono superiori rispetto alle altre zone.

Acquistare casa in provincia di Siracusa

In provincia di Siracusa ci sono diversi comuni interessanti, in cui si può acquistare un immobile a scopo investimento. Vediamo quali sono i migliori.

Avola

Affacciata sul golfo di Noto, Avola si trova a sud di Siracusa ed è un comune che attrae diversi turisti nel periodo estivo per via delle meravigliose spiagge e del contesto urbanistico che per molti è migliore rispetto a Siracusa. In quanto ai prezzi degli immobili, siamo sulle stesse cifre del capoluogo: in media si spendono 1.050-1.100 euro al metro quadro, ma si possono proporre canoni d’affitto molto profittevoli. Avola merita di essere presa in considerazione se lo scopo è quello di mettere a rendita il proprio immobile, anche perché il mercato è piuttosto dinamico e vivace e le soluzioni abitative non mancano.

Portopalo di Capo Passero

Portopalo di Capo Passero è un altro comune in provincia di Siracusa che merita di essere preso in considerazione per un investimento a livello immobiliare. Si trova nella punta più a sud dell’isola ed è un antico borgo marinaro, molto caratteristico e apprezzato a livello turistico. Il grande vantaggio è che a Portopalo il prezzo degli immobili è decisamente interessante e di molto inferiore rispetto ad Avola e Siracusa: siamo infatti intorno ai 900-950 euro al metro quadro. Si possono dunque ottenere delle ottime rendite proponendo il proprio appartamento in affitto, con un investimento iniziale irrisorio.