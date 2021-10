Ha rapporti con madre e figlia, ora è sotto processo per stalking

Gaetano Scariolo di

05/10/2021

Un uomo sotto processo per stalking ai danni della ex compagna e della figlia Emerso nel corso del dibattimento una relazione sessuale con entrambe le donne L’uomo nega le accuse formulate dalle presunte vittime E’ sotto processo per stalking un 69enne, di Lentini, che, negli anni scorsi, dopo la fine della relazione sentimentale con la compagna, si sarebbe reso responsabile di atti persecutori. I rapporti con la ex compagna e la figlia Una vicenda “vecchia” di 7 anni che è finita in un’aula del palazzo di giustizia di Siracusa e nel corso del dibattimento l’uomo ha ripercorso la sua unione con la ex compagna, svelando, allo stesso tempo, di avere avuto rapporti, consenzienti, con la figlia della donna. Secondo la ricostruzione della Procura, sulla scorta delle dichiarazioni della ex, avrebbe aggredito con schiaffi e pugni entrambe le donne. Le minacce di morte Non solo, perché emergerebbero anche delle minacce di morte ai danni della ex compagna, che, in alcune occasioni, sarebbe stata pedinata nel tratto tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro. Infine, gli inquirenti contestano al 62enne il danneggiamento del citofono dell’appartamento della donna, che, ad un certo punto, temendo per la propria incolumità, ha deciso di rivolgersi alla forze dell’ordine. L’imputato nega le accuse L’imputato, difeso dall’avvocato David Buscemi, nel corso della sua deposizione ha negato le accuse, spiegando che quelle ricostruzioni sarebbero infondate. Un caso di una donna accusata di stalking Nei giorni scorsi, nel Siracusano, ad Augusta è accaduto che è stata, questa volta, una donna ad essere arrestata per maltrattamenti e stalking all’ex compagno. Nel corso delle indagini è emerso che la donna in più occasioni avrebbe minacciato e aggredito l’uomo lanciandogli addosso bicchieri e bottiglie, che talvolta lo hanno colpito. Le violenze alla nuova compagna Inoltre, la donna, in altre circostanze, si sarebbe appostata davanti all’abitazione dell’ex ed avrebbe insistentemente suonato al citofono, anche in ore notturne.

