indagine dei carabinieri di siracusa

Nuovo caso a Siracusa di violenza ai danni di una donna

Un ex marito ai domiciliari è evaso per minacciarla

E’ stato condotto in carcere per stalking

Nonostante fosse ai domiciliari, a seguito dell’arresto per stalking ai danni della ex moglie, un 45enne è evaso per recarsi nell’abitazione della vittima per minacciarla.

Le paure della ex moglie

La denuncia della donna, orma del tutto terrorizzata dall’idea che potesse subire delle conseguenze fisiche, alimentate dalle recenti notizie di cronaca, ha fatto scattare le indagini da parte dei carabinieri.

In carcere

Il pm della Procura di Siracusa ha chiesto al Tribunale un aggravamento della misura cautelare, che si è tradotta con il trasferimento in carcere del 45enne, accompagnato dagli stessi carabinieri nel penitenziario di contrada Cavadonna.

Le altre indagini dei carabinieri

Nelle settimane scorse, gli stessi carabinieri hanno arrestato un 37enne palermitano per stalking ai danni della ex compagna che vive a Siracusa.

Nonostante la loro relazione fosse finita, non si sarebbe rassegnato all’idea di tornare a stare con lei. L’uomo, 37 anni, palermitano, avrebbe perso la testa per lei, siracusana, poco più giovane, al punto da diventare una vera ossessione.

Incendiato scooter del padre della donna

E così, all’ennesimo rifiuto, l’ex fidanzato si sarebbe recato a Siracusa e per lanciarle un messaggio ha dato alle fiamme lo scooter del padre della donna, secondo quanto emerge nell’indagine dei carabinieri della stazione di Ortigia, al comando del maresciallo Santo Parisi, che hanno prima identificato il responsabile e poi tratto in arresto.

La morte di Ada per mano del marito

In questo drammatico mese, a Bronte, si è consumato l’ennesimo femminicidio ai danni di una donna di 46 anni, originaria di Noto, Ada Rotini, uccisa a coltellate dal marito nel giorno in cui si sarebbero dovuti separare.

Dalle indagini è emerso che nel dicembre del 2020, cinque mesi dopo il matrimonio, la donna si era rivolta ai carabinieri di Maletto per segnalare il desiderio di interrompere il rapporto alla luce di riferiti comportamenti violenti tenuti dall’uomo, descritto come autoritario e possessivo.