pedinava e minacciava la vittima

Divieto di avvicinamento ad una donna nei confronti dell’ex compagno

L’uomo, 47 anni, perseguitava la ex fidanzata dopo la fine del rapporto

Scriveva anche delle frasi d’amore sui muri

La polizia ha avviato l’indagine per stalking

Non si era rassegnato all’idea della fine della relazione con la sua ex compagna e così, per riconquistarla, le avrebbe provate tutte, tra cui scriverle delle frasi d’amore in prossimità del luogo di lavoro della donna.

Indagine per stalking

Non si era limitato solo a questo un 47enne di Siracusa, indagato per stalking, a cui gli agenti della Squadra mobile hanno notificato un misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, culminata con il “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex convivente con la prescrizione di non poter più comunicare con l’ex fidanzata con qualsiasi mezzo” fanno sapere dal palazzo della Questura di Siracusa.

La vicenda

Gli atteggiamenti ossessivi ai danni della donna si sarebbero manifestati a partire dal dicembre del 2019, periodo in cui la vittima avrebbe detto al 47enne che la loro storia d’amore era finita. Non avrebbe mai accettato questo epilogo, infatti, secondo quanto emerge dalle indagini condotte dalla polizia, l’uomo, per convincere la ex a tornare insieme a lui, le avrebbe inviato un numero elevato di messaggi al telefono ma avrebbe riempito anche la casella di posta elettronica della donna.

Pedinamenti

Lo stalker, per nulla rassegnato, avrebbe iniziato anche a pedinare la donna, forse avrebbe voluto sapere se si frequentasse con un altro uomo, fatto sta che non l’avrebbe mai lasciata in pace, seguendola anche al lavoro. “Alla vittima, i poco graditi comportamenti assillanti dell’uomo ed alcune velate minacce, ingeneravano un perdurante stato di ansia e di terrore ed il fondato motivo di temere per la propria incolumità” spiegano dalla Squadra mobile di Siracusa.

Altri casi di violenze

Nelle ore scorse, la polizia ha allontanato dalla casa di famiglia un marito di 61 anni, residente ad Augusta, protagonista di continue violenze ai danni della moglie, che, per 8 anni, avrebbe subito gli atteggiamenti possessivi ed aggressivi del consorte. La vittima, nelle settimane scorse, è finita in ospedale dopo un pestaggio.