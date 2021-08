Nel Trapanese

Maltratta la moglie e vene denunciato dai Carabinieri , ora scatta il divieto di avvicinamento

La lite in famiglia culmina con la violenza del marito a Selinunte

La donna costretta alle cure del pronto soccorso per varie ferite

I Carabinieri di Marinella di Selinunte (TP) hanno notificato a un 55enne castelvetranese un’ordinanza di applicazione di misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie.

L’uomo è stato denunciato

Il provvedimento scaturisce da una richiesta avanzata dai Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano dopo alcuni fatti accertati nel corso degli ultimi giorni dello scorso mese. L’uomo è stato già denunciato in stato di libertà in quanto responsabile di aver maltrattato fisicamente e psicologicamente la moglie in diverse occasioni.

Le violenze e le cure in ospedale

Quel giorno, in presenza di testimoni, dopo una lite, ha afferrato la vittima per i capelli e l’ha colpita ripetutamente con degli schiaffi al volto e al corpo. In quella circostanza la donna era stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso.