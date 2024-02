il presidente della regione lunedì a siracusa

Assicura che in merito alla mancanza di fondi per la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa solo solo ” voci infondate e strumentali diffuse”.

A che punto è il nuovo ospedale

Il presidente della Regione, Renato Schifani, entra nel merito della vicenda della realizzazione della nuova struttura sanitaria a Siracusa, per la quale c’è già un progetto esecutivo ma per i passi successivi, tra cui il progetto esecutivo e la gara, servono 147 milioni che potrebbero anche scendere a 100 in caso di cessione di alcuni servizi ai privati, come ad esempio la gestione del parcheggio.

I fondi Fsc

Nei fondi per lo sviluppo e la coesione, noti come Fsc, destinati alla Sicilia dal Governo tramite l’Unione europea, ci sono 250 milioni destinati alla sanità siciliana ma considerato che, oltre all’ospedale di Siracusa, occorrono finanziamenti per quello di Gela e l’Ismett di Carini, questi soldi non basterebbero.

I soldi della Regione

Ed allora dove saranno presi i soldi per il nuovo ospedale di Siracusa? Considerato che il piano di spesa per i fondi per la coesione sarebbe stato già approntato non resterebbe che attingere dalle casse siciliane, come del resto ha detto un paio di giorni fa dal deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, secondo cui gli assessori alla Salute ed alle Infrastrutture, Giovanna Volo e Alessandro Aricò, “mi hanno garantito che la Regione metterà gli altri fondi necessari per avviare la gara”.

Schifani a Siracusa

“Il presidente della Regione Renato Schifani, lunedì, in occasione della sua visita in prefettura, illustrerà i dettagli relativi alla realizzazione dell’infrastruttura sanitaria” si legge in una nota diffusa dalla Presidenza della Regione.

Il fuoco “amico”

Ma quando parla di “voci strumentali diffuse in questi giorni circa la mancata costruzione del nuovo ospedale di Siracusa” a chi si riferisce il presidente della Regione?

Se queste “voci” provenissero dall’opposizione al suo Governo, Pd e M5S, è presumibile che Schifani non avrebbe avuto alcun problema ad indicarle. Sembra probabile che, invece, si riferisca a qualche esponente del Centrodestra, del resto le fibrillazioni in queste ultime settimane non sono mancate, tra caso ineleggibili e manager della sanità, senza contare le elezioni europee. Sibillino, a tal proposito, il commento del parlamentare regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, “console” siracusano di Schifani, per cui “chi oggi non ha ruolo sta solo buttando fumo“.