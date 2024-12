nino campisi con noi moderati

Uno degli ultimi “giapponesi” in aula era Antonino Campisi, avvocato penalista, strenuo oppositore dell’amministrazione di Avola, le cui redini sono in mano al sindaco Rossana Cannata, ex deputata regionale di Fratelli d’Italia e sorella del deputato nazionale di FdI, Luca Cannata, il leader indiscusso del partito della Meloni nel Siracusano.

L’oppositore dei Fratelli di Avola

Campisi, candidatosi a sindaco nella primavera del 2022, riuscì ad entrare in aula solo perché sconfitto al ballottaggio: la sua coalizione non riuscì a strappare alcun seggio, uno soltanto ne ottenne il raggruppamento attorno a Corrado Loreto, altro candidato a sindaco ma fermatosi al primo turno. Era già una maggioranza bulgara quella di Cannata ma adesso con il passaggio di Campisi con Noi Moderati, alleato del Centrodestra, uno degli ultimi oppositori, senza se e senza ma, dell’amministrazione dei Fratelli di Avola, sarà fagocitato nel corpaccione della maggioranza.

Il ruolo di Germano

A caldeggiare l’ingresso di Campisi con Noi Moderati è stato Peppe Germano, sindaco di Solarino, esponente di spicco del partito in Sicilia vicinissimo a Saverio Romano, che sta lavorando per aumentare il peso specifico in provincia.

Le parole di Campisi

“Ho avuto l’onore di delineare – sono state le parole di Campisi poco dopo l’ufficializzazione del passaggio con Noi Moderati – i pilastri del lavoro che guiderà il Dipartimento Nazionale di Giustizia di Noi Moderati, in stretta collaborazione con gli organi legislativi. Ringrazio il coordinatore politico di Noi Moderati, l’On.le Saverio Romano, il quale ha voluto investire sulla mia persona e professionalità ed un ringraziamento va al vice coordinatore regionale, il Dott. Peppe Germano, il quale, oltre ad essere un amico, ritengo che svolga in modo egregio il proprio lavoro di dirigente del partito Noi Moderati in provincia e non solo”.

Iacono e Bellomo nell’area Gennuso

Hanno perso il ruolo di oppositori a tutto tondo anche Luciano Bellomo, ex assessore agli Spettacoli della giunta Cannata, e l’ex presidente del Consiglio comunale, Fabio Iacono. Dopo essere stati al fianco dei Cannata, sono sorte delle “incomprensioni” al punto da decidere di aderire, nel febbraio del 2023 ad Azione, con tanto di benedizione romana. Ma erano in “quota” Giuseppe Castiglione solo che nel maggio scorso il deputato nazionale è andato via da Azione per approdare a Forza Italia.

L’incontro ad Avola

Bellomo e Iacono, di recente, sono stati visti, in un locale, in compagnia del coordinatore provinciale di Forza Italia, Corrado Bonfanti e del deputato regionale, Riccardo Gennuso.