bruciata plastica e prodotti agricoli

Un incendio ha danneggiato un magazzino di prodotti per l’agricoltura che si trova a Rosolini. Le fiamme hanno divorato una parte consistente della struttura ed è in corso la conta dei danni. Sono andati distrutti del materiale plastico e prodotti agricoli, come emerge da una prima ricostruzione.

L’allarme

L’allarme è stato dato dai residenti della zona che hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa: sul posto si sono recati i pompieri del distaccamento di Noto e di Palazzolo.

Le indagini

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno compiuto un sopralluogo insieme ai vigili del fuoco ma non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile nella struttura.

Pericolo intossicazione

Per il momento, non si esclude alcuna ipotesi ma il rogo, piuttosto vasto, ha causato il rallentamento del traffico: le auto sono state deviate su un altro percorso per motivi di sicurezza, al fine di impedire l’inalazione del fumo ma anche per scongiurare delle improvvise fiammate.