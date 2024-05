la segnalazione degli automobilisti

Un incendio si è scatenato sulla strada tra Siracusa e Floridia, nella zona del Ponte di Capo corso. Le fiamme si sono originate dalle sterpaglie ma hanno immediatamente invaso la carreggiata, creando qualche difficoltà ai veicoli che attraversano quel tratto di strada.

Due squadre ed un’autobotte

Sono stati gli stessi automobilisti a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco ed il comando provinciale di Siracusa ha inviato due squadre per arginare l’azione del rogo. Sul posto anche un’autobotte per consentire ai soccorritori di avere maggiori scorte di acqua in caso l’incendio dovesse propagarsi.

L’incendio a Floridia

Nelle settimane scorse si era registrato un altro incendio ma molto più vasto e pericoloso a Floridia, in particolare in un deposito di infissi in via Di Vittorio, nel quartiere della Marchesa. Le fiamme si erano sprigionate nell’area del capannone per poi propagarsi velocemente ed anche in quel caso ad intervenire erano stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa.

Incendio a Palermo

Due squadre dei pompieri sono intervenute alle 14.30 circa, al civico 229 di via Colonna Rotta, a Palermo, per l’estinzione di un principio d’incendio che ha interessato un appartamento al piano primo.

La fuga

Gli occupanti dell’appartamento sono riusciti ad uscire prima dell’arrivo del personale vigili del fuoco. Non si sono registrati danni strutturali ma il fumo della combustione ha interessato i diversi locali dell’immobile. Le operazioni si sono concluse alle 15.15 circa. Sul posto erano presenti inoltre personale 118 e carabinieri.

Incendio in un biscottificio, evacuato palazzo in via Vaccarini

Pochi giorni fa, un incendio è divampato la scorsa notte in un biscottificio in via Giovan Battista Vaccarini a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo scoppiato nelle cucine.

Le fiamme hanno prodotto una grossa quantità di fumo che ha spaventato i residenti che hanno lasciato le loro abitazioni. Ci sono volute circa quattro ore di intervento per spegnere e bonificare l’esercizio commerciale. Sono in corso i rilievi per trovare la causa dell’incendio.