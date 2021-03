l'impatto sulla maremonti

Cordoglio del Comune di Canicattini per la morte di due uomini nell’incidente sulla Maremonti

Le vittime sono Tonino Di Luciano, 53 anni, e Marco Sconza, 36 anni

Le indagini sono condotte dai carabinieri e dalla Polizia municipale

Il 53enne è morto poco dopo l’impatto, il 36enne in ospedale, a Catania

Il sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, l’amministrazione comunale, il presidente del Consiglio comunale Paolo Amenta, l’intero Consiglio comunale, hanno espresso cordoglio alle famiglie di Tonino Di Luciano e Marco Sconza, vittime questa mattina di un tragico incidente stradale lungo la SP14 “Maremonti”.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, il 54enne che a bordo della sua macchina si è scontrato con altri due veicoli per cause che sono al vaglio dei carabinieri e degli agenti della Polizia municipale.

Il decesso

La vittima è deceduta dopo qualche minuto, i soccorritori non hanno potuto fare nulla per strappare alla morte l’uomo. È arrivato l’elisoccorso per trasferire uno dei 3 feriti, il 35enne, all’ospedale Cannizzaro di Catania mentre gli altri due sono stati accompagnati al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa che hanno estratto le vittime dalle auto.

Scia di sangue in Sicilia

Incidente mortale sulla statale 113. Lo scontro è avvenuto nei pressi di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto 2 autoveicoli, un uomo di 45 anni è deceduta. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Giglio. Qui è morto.