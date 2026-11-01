Un’auto in corsa ha urtato una vettura parcheggiata, spingendola con tale violenza da farla finire addirittura sopra una scalinata. È accaduto questa mattina in via Polibio, nella zona nord di Siracusa, dove si è verificato un singolare incidente stradale sul quale sono in corso gli accertamenti della Polizia municipale.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli agenti, la macchina in sosta si trovava davanti alla scalinata quando è stata centrata da un altro veicolo. L’urto, particolarmente violento, l’avrebbe spinta da dietro fino a farle risalire i gradini.

Il rischio per i pedoni sulla scalinata

A rendere particolarmente preoccupante l’episodio è soprattutto il luogo in cui si è verificato. La scalinata è infatti abitualmente frequentata da persone che la percorrono e da cittadini che passeggiano nella zona.

Fortunatamente, al momento dell’incidente, non ci sarebbero state persone lungo il tratto interessato dalla traiettoria dell’automobile. Una circostanza che ha evitato conseguenze potenzialmente drammatiche, considerando la violenza con cui il veicolo è stato spinto sui gradini.

Stando alle prime informazioni, il conducente dell’auto in movimento sarebbe in buone condizioni. Restano invece da chiarire con precisione le circostanze che hanno preceduto l’impatto.

Le indagini della Polizia municipale

Gli agenti della Polizia municipale di Siracusa sono impegnati nella ricostruzione dell’accaduto. L’attenzione degli investigatori è concentrata sugli istanti immediatamente precedenti allo scontro, per comprendere che cosa abbia provocato la collisione e quale fosse la velocità di marcia del veicolo che ha urtato l’auto parcheggiata.

Saranno gli accertamenti a consentire di definire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità.

Siracusa ancora scossa dalla tragedia della Pizzuta

L’incidente di via Polibio arriva in una settimana particolarmente dolorosa per Siracusa, ancora profondamente scossa dalla morte di un ragazzo di appena 15 anni, rimasto vittima nei giorni scorsi di un incidente stradale nel quartiere della Pizzuta.

Una tragedia che ha suscitato grande commozione in città e riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza stradale. In centinaia hanno partecipato ai funerali del giovane, celebrati nella chiesa del Sacro Cuore, per stringersi attorno alla famiglia e tributargli l’ultimo saluto.