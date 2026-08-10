Tragedia sulla strada provinciale che collega Carlentini alla frazione di Pedagaggi. Un uomo di 48 anni, Alberto Di Pietro, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri in contrada Mezzaluna, nel territorio di Carlentini.

Chi è la vittima

La vittima, residente a Pedagaggi e molto conosciuta nella frazione, si trovava alla guida di una Volkswagen Up presa a noleggio. Stando alle prime ricostruzioni, stava viaggiando in direzione di Carlentini quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo dell’auto.

La dinamica

La vettura è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata, terminando la propria corsa sul terrapieno a margine della strada. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorritori del 118 e dei carabinieri.

Morto dopo arrivo nell’ospedale di Lentini

Il 48enne è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e, nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. È deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Le indagini

Nel frattempo, i militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente e raccolto le testimonianze utili a ricostruire con precisione quanto accaduto. Restano da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo della vettura e a provocare il drammatico ribaltamento.