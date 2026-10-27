E’ morto dopo un incidente stradale avuto insieme al padre ieri sera nella zona della Pizzuta, a Siracusa. La vittima è un giovane di 15 anni che è trasportato in ospedale in condizioni gravissime ma deceduto nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Secondo le prime informazioni, il quindicenne era in moto con il genitore padre quando il mezzo si è scontrato con un’utilitaria in via Luigi Monti, mentre entrambi i veicoli procedevano in direzione di viale Epipoli.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori, impegnati a ricostruire l’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità