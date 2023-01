il cordoglio degli amici

Messaggi, fiori e palloncini nel luogo in cui si è verificato l’incidente in cui ha perso la vita Maddalena Galeano, la 19enne siracusana morta in ospedale, al San Marco di Catania, a seguito delle gravi lesioni riportate nell’impatto tra il suo scooter ed una macchina.

“Ciao Maddi”

“Ciao Maddi” si legge su un cartello posto in prossimità della rotonda in via Luigi Monti, nel rione della Pizzuta, dove la ragazzina, con la passione per lo sport, ha vissuto gli ultimi istanti della sua vita. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale ed in queste ore si sta decidendo se disporre l’autopsia sul corpo della 19enne anche se le cause delle morte sono abbastanza chiare.

L’inchiesta per omicidio stradale

Non appena sarà sciolta la riserva, i familiari potranno organizzare i funerali per l’ultimo saluto alla ragazzina. Sotto i riflettori della magistratura c’è la conducente della macchina, che, stando alla ricostruzione di alcuni testimoni, era sotto shock dopo l’incidente stradale. I mezzi sono stati posti sotto sequestro, gli agenti della Polizia municipale provvederanno ad accertare le modalità dell’incidente. E’ probabile che servirà un perito per individuare le responsabilità in questo nuovo tragico incidente che vede come vittima una giovane vita.

La passione per lo sport

Maddalena, di recente, stava coltivando una nuova passione, quella dell’arrampicata, infatti si era iscritta in un centro. A lasciare un messaggio in ricordo della ragazzina è stato il presidente della Fasi, federazione arrampicata sportiva italiana, Davide Battistella. “Ci stringiamo alla famiglia della nostra giovanissima atleta, Maddalena Galeano, ed agli amici della Vertical climbing center, che ci ha lasciato improvvisamente a causa di un gravissimo incidente stradale. Solo domenica la tua prima gara, un dolore immenso“.

Maddalena, che praticava anche il padel, come emerge dalle numerose foto che la ritraggano, era anche appassionata di corsa ed aveva anche vinto dei premi. Aveva militato nella Asd Selene-Milone-Diana che, in un post, l’ha salutata così: “Ti ricorderemo sempre sorridente, dolce e disponibile. Siamo veramente affranti perché non potrai mai più gioire in questa vita. Il tuo sorriso rimarrà sempre nei nostri cuori. Ciao, Maddalena” si legge nel messaggio