sulla statale 193

Incidente mortale mortale sulla Statale 193, ad Augusta, nel Siracusano, tra un furgone ed una macchina. Secondo una prima ricostruzione, il primo mezzo è andato a sbattere contro un albero mentre l’auto si è ribaltata ed il suo conducente è deceduto. La vittima è Francesco Amoddio, 89 anni, residente a Sortino, mentre è rimasto ferito l’uomo alla guida del furgone, B.S., 52 anni, di Floridia.

I soccorsi dei pompieri

I primi a prestare soccorso sono stati i vigili del fuoco mentre i carabinieri sono impegnati nel verificare le responsabilità in questo scontro di difficile lettura, fatto sta che la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.

Inchiesta per omicidio stradale

Gli inquirenti, che procedono per omicidio stradale, dovranno accertare le modalità dell’impatto, se uno dei conducenti ha commesso una violazione, tra cui una manovra azzardata o perché magari impegnato nella conversazione al telefono.

I rilievi dei carabinieri

Sono tutti elementi al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Augusta che hanno creato un cordone di sicurezza attorno alla porzione di asfalto in cui si è verificato l’incidente, in prossimità di un cavalcavia. I militari stanno effettuando i rilievi per calcolare non solo la traiettoria dei mezzi ma anche la loro andatura: una verifica che potrebbe spiegare molte cose, tra cui se si è verificato un impatto tra il furgone e l’auto oppure i veicoli, per evitare lo scontro, hanno sterzato in modo brusco.

L’allarme degli automobilisti

Sono stati alcuni automobilisti in transito su quel tratto della Statale 193 a chiedere l’intervento dei soccorsi: in una manciata di minuti, alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco e del 118, sono arrivate alcune richieste di intervento, tutte convergenti nello stesso posto.

Inutili i tentativi dei medici

Quando i medici sono arrivati sul luogo dell’incidente, per il conducente della Fiat non c’era più nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate su varie parte del corpo. Le lesioni hanno toccato gli organi vitali, per cui ogni tentativo di tenerlo aggrappato alla vita è stato del tutto inutile. Il traffico, a causa dell’incidente, sta subendo dei rallentamenti.