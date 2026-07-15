Tragedia nella notte nel Siracusano. Un ragazzo di appena 16 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 2 lungo la strada che collega Floridia a Solarino.

Cosa è accaduto

Per cause ancora in corso di accertamento, una moto e uno scooter si sono scontrati violentemente. L’impatto è stato particolarmente violento e per il sedicenne non c’è stato nulla da fare. Il personale del 118, giunto sul posto pochi minuti dopo l’allarme, ha tentato a lungo di rianimare il giovane ma le gravissime lesioni riportate si sono rivelate incompatibili con la vita. Il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

Ci sono feriti

Il bilancio dello schianto è aggravato anche dal ferimento di altri due giovani, rimasti coinvolti nell’incidente. Entrambi sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale per le cure necessarie. Al momento non sono state rese note le loro condizioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Gli investigatori stanno verificando ogni elemento utile per chiarire le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Le indagini

La strada è rimasta a lungo interessata dalle operazioni di soccorso e dai rilievi delle forze dell’ordine, mentre la notizia della morte del sedicenne si è rapidamente diffusa tra Floridia e Solarino, lasciando sgomente le due comunità.